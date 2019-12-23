شراكة بالرمز بين الاتحاد للطيران والخطوط الجوية الكويتية

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت الاتحاد للطيران اتفاقية شراكة بالرمز مع الخطوط الجوية الكويتية، حيث يمكن لضيوف الشركتين الحجز على وجهات محددة ابتداء من 22 ديسمبر للسفر ابتداء من 5 يناير 2020.

وتضع الاتحاد للطيران، بموافقة الجهات المعنية، رمزها EY على رحلات الكويتية بين أبوظبي وكل من الكويت، النجف ودكا، فيما ستضع الكويتية رمزها KU على رحلات الاتحاد من الكويت إلى أبوظبي، بلغراد، الدار البيضاء، الرباط، الخرطوم، جوهانسبرغ، لاغوس، نيروبي، ماليه في المالديف وماهيه في السيشل.

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: إنها خطوة أولى مهمة، فيما نتمنى أن تكون علاقة ترتكز على الفوائد المتبادلة والنمو المتزايد مع الخطوط الكويتية، وهي من أقدم وأعرق شركات الطيران في الشرق الأوسط، والاتحاد للطيران، إحدى الشركات الأحدث والأكثر شهرة في هذه المنطقة ستقدم شبكة الوجهات المشتركة والمنتجات المتنوعة لهذه الشراكة مع الكويتية منافع ملحوظة لضيوفنا، مع الارتكاز على العلاقة القوية بين البلدين.

كما تمنح هذه الشراكة الاتحاد للطيران إمكانية الوصول إلى وجهات مهمة لا تشّغل إليها الاتحاد، وبخاصة إلى العراق وبنغلادش، حيث يوجد لدينا طلب كبير على الرحلات من نقطة إلى نقطة ورحلات التحويل.

وقال كامل العوضي، الرئيس التنفيذي للكويتية: تعزز هذه الشراكة طرق الوصل والوجهات للمتعاملين معنا مع توفير المستوى نفسه من الخدمات المتميزة، التي اعتادوا عليها معنا.