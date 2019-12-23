«روّاد» تختتم النسخة السادسة من «دبلوم إدارة وتشغيل المطاعم»

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «روّاد» أخيراً النسخة السادسة من «دبلوم إدارة وتشغيل المطاعم»، بمشاركة 12 مواطناً ومواطنة من أصحاب المشاريع القائمة وأصحاب الأفكار في قطاع الضيافة.

وتعرّف المشاركون على التخطيط المالي والتجاري للمطعم، وكيفية التخطيط المسبق، وتصميم المطبخ والمطعم وتجهيزهما بالمعدات اللازمة، ومعايير الصحة والسلامة، وكيفية اختيار اسم المطعم والتسويق له، وتسجيل المطعم ضمن أدلة المطاعم الشهيرة، إلى جانب تخطيط قائمة الطعام، واختيار الموردين والموظفين وتدريبهم، بالإضافة إلى فنون الطهي والتسويق والتصوير وغيرها من الموضوعات المختلفة في عالم إدارة المطاعم.

وقال حمد المحمود، مدير مؤسسة "روّاد": «يعتمد دبلوم إدارة وتشغيل المطاعم على خبرات المؤسسات الرائدة في هذا المجال، وذلك من خلال التدريب الميداني التفاعلي للمشاركين في أحد المطاعم، للتعرّف بشكل فعلي على النظافة وسلامة الغذاء والتحضير وكيفية التعامل مع المكونات وعملية الطهي وكفاءة الإدارة التنظيمية الداخلية، إدارة النواحي المالية والإدارية مع التركيز على خدمة العملاء. ولفت إلى أن منهجية الدبلوم تعتمد على عرض الموضوعات في الإطار النظري لمراحل المشروعات إلى جانب الجولات الميدانية للمنشآت الفندقية والمطاعم».