«حياة» تخطط لافتتاح 20 فندقاً ومنتجعاً بنهاية 2020

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مجموعة حياة للفنادق عزمها افتتاح أكثر من 20 فندقاً ومنتجعاً فاخراً جديداً في جميع أنحاء العالم بنهاية 2020، الأمر الذي يعزز محفظة فنادقها الفاخرة، وتشمل الإضافات فنادق جديدة لعلامات بارك حياة، وأنداز، وأليلا، وجراند حياة، وميرافال، وذا أنباوند كولكشن باي حياة.

وقال مارك فوندراسيك، المدير التجاري لمجموعة حياة: مع تسارع نمو علامتنا في قطاع الفنادق الفاخرة، ستتاح لنا الفرصة لاستضافة المزيد من المسافرين حول العالم مع مجموعة من تجاربنا المتميزة والعريقة، ونحن متحمسون للتوسع في أسواق جديدة لتعزيز الانتشار العالمي لعلاماتنا التجارية. وتحتفل علامة بارك حياة، المساهمة الرئيسة في نمو محفظة «حياة» الفاخرة، بالعام الأربعين على تأسيسها في عام 2020.

وقال بيتر فولتون، رئيس مجموعة حياة للفنادق في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا: تمثل فنادقنا الفاخرة في أنحاء أوروبا وأفريقيا، والشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا أكثر من ثلث (35%) محفظتنا الاستثمارية. ويشمل التوسع أيضاً علامة أليلا مع 3 منتجعات فاخرة مرتقبة في سويسرا وماليزيا وسلطنة عمان، ومن المقرر افتتاح 6 فنادق فاخرة لعلامة أنداز في دبي وبراج وبالي، وإندونيسيا وشينزين وشيامن والصين؛ وبالم سبرينغز وكاليفورنيا.