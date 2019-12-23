«الاتحاد للشحن» تنال شهادة التميّز لخدمات نقل البضائع الطازجة

المصدر: أبوظبي- البيان

حصلت شركة «الاتحاد للشحن»، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة «الاتحاد للطيران» على شهادة برنامج مركز التميّز للخدمات اللوجستية للبضائع الطازجة التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي في أبوظبي، لتُرسخ بذلك مكانتها شركة رائدة في مجال الشحن الجوي الدولي ومناولة ونقل المنتجات القابلة للتلف.

ويُعزز هذا الإنجاز مكانة «الاتحاد للشحن» أول ناقلة في الشرق الأوسط تحصل على شهادة مركز التميّز للخدمات اللوجستية للبضائع الطازجة والشهادة المعتمدة عالمياً لمناولة الأدوية، بالإضافة إلى كونها ثاني ناقلة على مستوى العالم تنال هاتين الشهادتين.

إلى جانب ذلك، تحظى خدمة نقل المواد الطازجة التي تُقدمها الاتحاد للشحن باعتماد واسع النطاق، لما توفره من حل مُتكامل يضمن درجات حرارة مناسبة وشروط مثالية أثناء نقل المواد الطازجة مثل الفاكهة والخضراوات والألبان والأسماك واللحوم والزهور عبر شبكة وجهاتها العالمية.

التزام

ونجحت الاتحاد للشحن في الحصول على الشهادتين خلال عام واحد فقط، ويعود ذلك إلى التزامها باستيفاء المعايير والمتطلبات، وأفضل الممارسات الدولية للاتحاد الدولي للنقل الجوي، بالإضافة إلى تبني بروتوكولات صارمة لإدارة سلامة الأغذية بالاعتماد على نظام تحليل المخاطر ونقاط التحكم الحرجة.