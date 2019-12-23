معرض «الأهرام العقاري» في أبوظبي يشهد إقبالاً كبيراً

المصدر: أبوظبي - وام

شهدت النسخة الخامسة والعشرون لمعرض «الأهرام العقاري» الذي نظمته مؤسسة الأهرام على مدى 3 أيام إقبالا كثيفا من المهتمين بالاستثمار العقاري في مصر.

وأكد شريف محمد فؤاد البديوي سفير مصر في الإمارات، الذي افتتح المعرض، أن الحدث يمثل فرصة حقيقية لتجسيد الواقع الذي يحدث من عمران وتعمير على أرض مصر، والذي لم تشهد مثله منذ عقود في ظل اهتمام القيادة السياسية بالتنمية الشاملة كأولوية استراتيجية.

وأعرب البديوي عن سعادته بالإقبال الكبير للعارضين للمشاركة في المعرض الذي لاقي إقبالاً جماهيرياً كثيفاً، مؤكداً اعتزازه بمؤسسة الأهرام التي تضطلع بدور وطني كبير لخدمة وتوثيق العلاقات على المستويين الدولي والعربي، خاصة العلاقات بين المؤسسات في كل من مصر والإمارات التي تتسم بطابع أخوي خاص.

وكان المعرض افتتح بفندق شيراتون كورنيش أبوظبي 19 ديسمبر الجاري وحضره هشام صقر مدير عام الإعلانات التجارية، ووائل الصواف مدير مكتب الأهرام بالإمارات، وحسن عبد المنصف مدير وكالة الأهرام للإعلان، وإيهاب الشرقاوي مدير إدارة المعارض بالمؤسسة، وريم الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة الصناعة والتجارة في أبوظبي، ونخبة من رجال الأعمال والإعلاميين من دولة الإمارات.