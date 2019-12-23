مبادرات لتحسين وحفظ الطاقة في مشاريع «دبي لإدارة الأصول»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «دبي لإدارة الأصول»، التابعة لـ«دبي القابضة»، والتي تملك وتدير أكبر محفظة من الأصول العقارية السكنية المخصّصة للإيجار في مدينة دبي، أمس، عن اكتمال عدد من مبادرات التحسين والتطوير، وحفظ الطاقة في مختلف مرافقها ومنشآتها ومجمّعاتها السكنية.

وفي إطار برنامجها الاستثماري المتواصل، أعلنت دبي لإدارة الأصول عن إضافة ثلاثة أحواض جديدة لمجمعاتها السكنية في مردف؛ «غروب» و«رمرام» و«دبي لاند». ومن المنشآت الجديدة التي أنجزتها في هذا العام، ساحة الفعاليات في «ليان»، ومنصّة فعاليات خارجية في «رمرام»، والتي تتميز بموقع ألعاب رياضية خارجية، ومساحة للشواء والنزهات، وطاولات لعب شطرنج، وطاولة للعبة كرة القدم وتنس الطاولة.

وقال عارف مبارك، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لإدارة الأصول»: «يشكل البرنامج الاستثماري في مجمّعاتنا ركيزة أساسية لنجاح شركتنا في دبي على مدى السنين، وعاملاً أساسياً يسهم في ارتفاع معدلات استبقاء العملاء لدينا، وتطوير القيمة التي نوفرها للمقيمين. ونحن ملتزمون على الدوام بتعزيز عروضنا من خلال ترقية المنشآت».

وأضاف مبارك: «وفي إطار خطة الإمارات العربية المتحدة للاستدامة في جميع القطاعات، نركز أيضاً على مبادرات توفير الطاقة، إلى جانب التحسينات في مجمّعاتنا السكنية، ونأمل من خلالها رفع مستوى الوعي البيئي بصورة عملية على أرض الواقع، عبر الدعم الذي يظهره أكثر من 100 ألف مقيم يعيشون في مجمّعاتنا».