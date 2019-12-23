«مُدن العقارية» تبدأ في إنشاء 5 مساجد بمدينة الرياض في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة مُدن العقارية، عن بدء العمل في إنشاء وتنفيذ 5 مساجد بالمنطقة الشمالية من «مدينة الرياض»، أحدث المشاريع السكنية المتميزة في أبوظبي (جنوب الشامخة وشمال الوثبة سابقاً)،، والتي تبلغ طاقتها الاستيعابية الإجمالية أكثر من 2,500 مصلٍّ.

وأشارت الشركة إلى أنه تم اختيار مواقع المساجد، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ودائرة البلديات والنقل، في كل من الأحواض التالية: 15RD و24RD و28RD و30RD و32RD، وذلك بناء على نسبة السكان والتوسع المستقبلي للمشروع، حيث من المقرر أن تنتهي العمليات الإنشائية، خلال الربع الثاني من العام 2020، لتكون قادرة على استقبال المصلين خلال الشهر الفضيل بكل سهولة ويسر، حيث ستتراوح الطاقة الاستيعابية لكل مسجد ما بين 400 إلى 500 مُصلٍ.

وأوضحت الشركة أنه سيجري تسليم هذه المساجد الخمسة عند الانتهاء من عمليات تشييدها إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك لإدارتها وتوفير الموارد البشرية الضرورية والمستلزمات للإشراف عليها.

وقال عبدالله الساهي الرئيس التنفيذي لشركة «مُدن العقارية»: «يأتي إنشاء هذه المساجد الدائمة تحقيقاً لالتزام شركة «مُدن العقارية» بتطوير مجتمعات سكنية متكاملة في العاصمة أبوظبي».