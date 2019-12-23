دبي تستضيف معرضاً عن التوصيلات الإلكترونية في أبريل

المصدر: دبي - البيان

تستضيف جمعية BICSI العالمية المختصة بتطوير مجتمعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الجهد المنخفض جداً، معرض ومؤتمر BICSI أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في الفترة ما بين 13 و15 أبريل 2020، تحت شعار «التوصيلات الإلكترونية المؤثرة»، في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكدّت «تمديد للمشاريع» مشاركتها بصفتها الراعي الألماسي الحصري للحدث، وتقوم «تمديد»، إحدى الشركات الفرعية التابعة لخدمات اتصالات القابضة - بتوفير حلول الألياف البصرية المتكاملة وغير المسبوقة لقطاع الاتصالات على مستوى دولة الإمارات.

وقال المهندس طارق سلمان، المدير العام لشركة «تمديد للمشاريع»: «يسعدنا أن نواصل التعاون مع جمعية BICSI من أجل دعم مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الابتكار في جميع جوانب حلول الشبكات المؤسسية. فكل منا لديه الأهداف الاستراتيجية نفسها عندما نتحدّث عن التوعية والتثقيف والتدريب، خاصة وأننا نقود المسيرة نحو التحول الرقمي في المنطقة.

إن شراكتنا المثمرة تتيح الفرصة أمام موظفينا والمتخصصين في الصناعة لتطبيق معايير BICSI، والتي تحدد أفضل الممارسات الحالية في كافة الأنظمة ضمن منظومة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكات الجهد المنخفض جداً.

وسيتضمن المؤتمر السنوي كلمات رئيسية، وحلقات نقاشية، وعروضاً توضيحية متخصصة يقدمها خبراء دوليون لمشاركة آخر التطورات في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الجهد المنخفض جداً.

وبالإضافة إلى ذلك، سيستضيف المؤتمر معرضاً لاستعراض أحدث الابتكارات في الصناعة، ومعرضاً تقنياً يضم منتجات ومشاريع وخدمات جديدة من عدة شركات عارضة.

وقال تود تايلر، المصمم المعتمد لتوزيع تقنيات الاتصال والمختص بأنظمة النقل الشبكي: يسرنا أن نرحّب بمشاركة وانضمام تمديد للمشاريع إلى المعرض. إن شراكتنا تعكس ارتباط جمعية BICSI الوثيق والتزامها القوي تجاه مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الجهد المنخفض جداً في المنطقة».