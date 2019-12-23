«طلبات» تطلق أول متاجر «ديلي» الإلكترونية في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «طلبات»، شركة طلب الطعام عبر الإنترنت عن عزمها إطلاق «ديلي» أول المتاجر الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ بهدف إحداث نقلة نوعية في قطاع خدمات البقالة.

ويضمن متجر «ديلي»، المبادرة الإلكترونية الجديدة من «طلبات»، توصيل سلع البقالة إلى العملاء أينما كانوا خلال 15 دقيقة، مما يضمن راحة المستهلكين وإمكانية الحصول على طلباتهم بأسرع وقت ممكن وبأسعار مناسبة تحقق لهم وفورات كبيرة.

ويمثل «ديلي»، وهو أول متجر من نوعه في المنطقة، قفزة في عالم التكنولوجيا تمكن العملاء من الاستمتاع بأفضل تجارب توصيل الطعام على الإطلاق. وهو يشبه المتاجر المحلية من حيث سرعة توفير خدمة الطعام للعملاء، ولكنه يقدم مجموعة أكثر تنوعاً من السلع الغذائية التي يتم تسليمها في غضون 15 دقيقة. وهذا المفهوم لا يركز على توفير واجهات طعام مميزة؛ وإنما على تزويدهم بما يريدونه تماماً وفي الوقت الذي يريدونه.

ويتوجه متجر «ديلي» لعملاء المنطقة بشكل خاص، حيث تم إطلاقه عقب دراسة مكثفة للسوق كشفت تفضيلات العملاء وتطلعاتهم. ولا يتعين على العملاء سوى الوصول إلى هذه الميزة الموجودة على تطبيق «طلبات»، واختيار طلبهم من منتجات البقالة على مدار الساعة.