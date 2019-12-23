«رأس الخيمة الوطني» ينضم لقائمة البنوك المشاركة في مبادرة الهوية الرقمية

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك رأس الخيمة الوطني عن انضمامه إلى قائمة البنوك الأولى التي أبرمت اتفاقية خدمة لتطبيق مبادرة «الهوية الرقمية»، وهي أول هوية وطنية رقمية توفّر ميزة التوقيع الإلكتروني في الإمارات.

وتتيح «الهوية الرقمية» للعملاء الحاليين والمستقبليين إمكانية التعريف عن أنفسهم لدى البنك عبر خدمة التحقق من الهوية التي تستند إلى الهواتف الذكية لتوفير أعلى مستويات الأمن. وتندرج هذه المبادرة ضمن إطار مشروع الانضمام الرقمي للعملاء الجُدد إلى البنك، والذي يقوم البنك حالياً بتطبيقه لتمكين العملاء من استكمال وثائقهم عبر الإنترنت بسهولة وأمان، بضغطات بسيطة من خلال «الهوية الرقمية».

وقال جيف ستيسيك، المدير التنفيذي للعمليات في بنك رأس الخيمة الوطني: تُعَدّ «الهوية الرقمية» إحدى المبادرات المهمة على المستوى الوطني، ويفخر بنك رأس الخيمة الوطني بأن يكون من البنوك الأولى التي تقوم بدعمها.

ويلتزم البنك بإعطاء الأولوية لاحتياجات عملائه وتزويدهم بأرقى الخدمات المصرفية الرقمية التي تمتاز بمستويات عالية من الأمن والراحة وسهولة الاستخدام. ولا شك أن هذه الاتفاقية تسهم بشكل فعّال في تسهيل وتقليل المعاملات الورقية اللازمة.