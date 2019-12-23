مؤتمر «مايكروسوفت اجنايت ذا تور» ينطلق في دبي فبراير المقبل

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي يومي 10 و11 فبراير المقبل مؤتمر «مايكروسوفت اجنايت ذا تور» والذي يتيح للحضور اختيار مسارات التعلم الخاصة بهم في مختلف الابتكارات التقنية، والتي من شأنها أن تساعد في إحداث تأثير إيجابي على صعيد العقول المستقبلية في مجال التكنولوجيا.

وقال سيد حشيش المدير العام لمايكروسوفت الإمارات، إن الحدث يعتبر فرصة ذهبية تجمع المطورين من جميع أنحاء المنطقة عبر منصة واحدة تسمح لهم بالتواصل والاطلاع على أحدث التقنيات وأفضل الممارسات المختصة في هذا المجال، بالإضافة إلى اكتساب رؤى عملية حول مستقبل تقنيات الحوسبة السحابية والبيانات وتكنولوجيا المعلومات وذكاء الأعمال.

وأكد على مهمة مايكروسوفت التي تتمثل في تمكين كل فرد ومؤسسة حول العالم من تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيراً إلى إيمان مايكروسوفت الراسخ بأهمية معالجة فجوة المهارات من خلال تطبيق استراتيجية التعلم المستدام، وأضاف أن المختصين في تكنولوجيا المعلومات سيتمكنون من رفع مستوى مهاراتهم خلال هذا الحدث.