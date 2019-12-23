«الأوراق المالية» تحيل شركتين مخالفتين إلى الجهات الأمنية

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

كشفت هيئة الأوراق المالية والسلع عن إحالة شركتين ومجموعة من المستثمرين وعدة أشخاص اعتباريين إلى الجهات الأمنية المختصة في الدولة لمخالفتهم القوانين.

وقالت الهيئة، في تعميم لها أمس حصل «البيان الاقتصادي» على نسخة منه، إنها أحالت إحدى الشركات إلى الجهة الأمنية المختصة لقيامها بتزوير صورة محرر رسمي (شهادة شهر قيد شركة في السجل التجاري واستعمال المحرر المزور من خلال تقديمه إلى أحد الأسواق المالية في الدولة.

وأوضحت الهيئة أنها أحالت أيضاً مجموعة من المستثمرين إلى الجهة الأمنية المختصة لقيامهم بالتنسيق فيما بينهم للتأثير على سعر ورقة مالية مدرجة في أسواق الدولة، كذلك تم إحالة شركة مرخصة لوجود عجز في الأرصدة الخاصة بحسابات العملاء وإغلاق مقر الشركة دون إخطار الهيئة وعدم الاستجابة لمراسلات الهيئة.

ونوهت الهيئة أنها أحالت 5 أشخاص طبيعيين واعتباريين إلى الجهة الأمنية المختصة لقيامهم بمزاولة نشاط الاستشارات المالية والتحليل المالي دون الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط والمتطلبات والإجراءات المنصوص عليها في هذا الشأن، مما شكّل مخالفة لقرار مجلس بشأن الاستشارات المالية والتحليل المالي.

كما أحالت الهيئة أحد الأشخاص للجهة الأمنية المختصة لقيامه بتأسيس موقع إلكتروني والسماح لأشخاص بمزاولة نشاط الاستشارات والتحليل المالي من دون الحصول على ترخيص من الهيئة.