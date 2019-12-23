«برج خليفة» بين الأكثر زيارة في العالم عبر «أوبر»

المصدر: إعداد - اليازية البدواوي

كشف موقع «رايد شير» أن برج خليفة كان من بين المعالم الأكثر زيارة في العالم عبر من يستخدمون «أوبر».

وضمت قائمة المباني الأكثر زيارة «إمباير ستيت» وهو المبنى الأكثر شهرة في أفق مانهاتن بمناظره الرائعة التي يقدمها عبر مرصد الطابق 102، كما ضمت القائمة برج الحرية، وهو أطول مبنى في نصف الكرة الغربي وهو مصمم ليكون أكثر الهياكل التجارية أماناً في العالم.

كذلك ضمت القائمة البرج الوطني الكندي، حيث يزوره الوافدون للتمتع بالمناظر الخلابة بتورنتو، ويبلغ ارتفاع المبنى 1815 قدماً.

وهناك مبنى قوس النصر، وبرج إيفل الذي استمتع أكثر من 300 مليون زائر منذ افتتاحه بمشاهدة النصب التذكاري ليكون أحد المعالم الأكثر زيارة في العالم.

وتضمنت القائمة متحف اللوفر في باريس والذي يضم أكثر من 35 ألف عمل فني، بما في ذلك رائعة «الموناليزا»، وأخيراً ديزني لاند والتي جرى وصفها بأنها «أسعد مكان على وجه الأرض» التي يصل زوارها إلى نحو 44 ألفاً يومياً.