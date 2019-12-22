إطلاق عملة تحمل اسم «دبي مدينة الذهب»

المصدر: دبي- محمد عبد الرشيد

كشفت مجموعة دبي للذهب والمجوهرات بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، عن إطلاق عملة ذهبية خاصة بمناسبة مرور 25 عاملا على انطلاق مهرجان دبي للتسوق 2020.

وتحمل العملة اسم «دبي مدينة الذهب»، وخلال الاحتفالات بالمهرجان التي ستبدأ بتاريخ 26 ديسمبر الجاري، وتستمر حتى الأول من فبراير، سيحصل المتسوقون عند شراء مجوهرات بقيمة 500 درهم على فرصة لربح 75 عملة ذهبة يوميا( تزن العملة 8 جرامات من الذهب )، وسيحصل المتسوقون على 3300 عملة هدايا خلال فترة المهرجان كما سيتم طرح 10 آلاف عملة للبيع لزوار دبي خلال نفس الفترة.

وشهد الاحتفال بإطلاق العملة أحمد الخاجة المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وتوحيد عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، وليلى سهيل عضو مجلس إدارة ورئيس قسم التسويق في مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.