مشروع مشترك لــ «مصدر» يبرم مذكرة تفاهم في اليونان

المصدر: دبي ـ البيان

أبرم «مصدر تاليري جنيريشن دي. أو. أو»، وهو مشروع بالمناصفة بين شركة «مصدر» وشركة «تاليري انرجيا» الفنلندية للطاقة المتجددة، مذكرة تفاهم مع «المؤسسة العامة للطاقة»، أكبر شركة للطاقة في اليونان، التابعة لحكومة اليونانية. وبحسب ما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، تركز المذكرة بالأساس على إنشاء مشروعات للطاقة المتجددة في شرق ووسط أوروبا. وأضافت «بلومبيرغ» أن الطرفين اتفقا أن تركز المشروعات المشتركة بينهما على مشروعات توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وأن يستند تنفيذ هذه المشروعات إلى نموذج الأعمال الأفضل وكذلك نموذج التعاون المثالي، بما يتفق مع السياسات المؤسسية الخاصة بكل طرف.

وأوضحت الوكالة أيضاً أن الطرفين يستهدفان من خلال جهودهما المشتركة إنشاء مشروعات لتوليد 300 ميغاواط من الطاقة المتجددة على الأقل.