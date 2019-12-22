«ماج للتطوير العقاري» تستعد لطرح أسهمها في سوق دبي خلال عام

المصدر: دبي- سيد صالح

تخطط شركة «ماج للتطوير العقاري»، ذراع التطوير العقارية في مجموعة «ماج» القابضة، لبيع أسهمها للجمهور في اكتتاب عام أولي، وإدراج أسهمها في بورصة دبي، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن تصريحات صحفية أدلى بها الرئيس التنفيذي للمجموعة.

وأفادت الوكالة بأن «ماج للتطوير العقاري» ستعلن في القريب العاجل عن خطط طرح أسهمها للاكتتاب، وأضافت أن عملية الطرح مازالت في طور التحضير وقد تستغرق أكثر من عام.

وتأتي خطة بيع الأسهم في سياق إعلان «ماج للتطوير العقاري» أخيراً عن الاستثمار في مشروع «ماج سيتي» الذي تبلغ كلفته 2 مليار درهم «546 مليون دولار»، ويتضمن ما يصل إلى 5100 فيلا ووحدة سكنية.