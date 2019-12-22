المصدر: دبي - بشار باغ , أبوظبي - رامي سميح

قالت المهندسة أمينة زينل مديرة إدارة المقاييس في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، إن هناك 5 فوائد وأهداف لقرار استبدال تولة العطور بالجرام، أولها تقليل العوائق أمام تجارة العطور مع دول العالم، حيث قيمة تجارة العطور في الدولة بمقدار 8 مليارات درهم، وتشكل العطور العربية نسبة كبيرة من هذه التجارة.

وأضافت في تصريح خاص لـ «البيان الاقتصادي» أن الهدف الثاني يتمثل في أهمية استخدام لغة موحدة في علم القياس متوافقة مع الممارسات الدولية وزيادة الثقة بالممارسات التجارية داخل الدولة، بينما الهدف الثالث هو حماية المستهلك من خلال التحديد الدقيق لكمية العطور والعود المباعة باعتماد معامل التحويل الموحد لكمية وحدة التولة التي تساوي 11.6638 لكل جرام.

وبيّنت أن الفائدة الرابعة تتمثل في تسهيل التعامل مع السياح وزوار الدولة من خلال استخدام وحدة قياس معروفة عالمياً، وخامساً إمكانية سلسلة معيار الغرام والملليلتر إلى المعايير الدولية، ولا يشمل ذلك وحدة التولة لعدم وجود معيار دولي.

وأوضحت زينل أن الهيئة تعتزم إجراء حملة توعية للمستهلكين والتجار بهذا القرار من خلال ورش عمل ووسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مشيرة إلى التزام محلات ومصانع تجارة العطور باستخدام وحدات النظام الدولي للقياس في تجارة العطور وإعطاء فترة انتقالية لغاية فبراير 2020 لوقف استخدام وحدة التولة.

وأكدت أن الهيئة تعمل على التنسيق مع الشركاء الرئيسيين ودوائر التنمية الاقتصادية لعمل جولات تفتيشية للتأكد من تطبيق القرار، ومن المقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وفق التشريعات السارية في حالات تكرار المخالفات وعدم الالتزام بهذا القرار.

وأشارت زينل إلى أن وحدة التولة تعتبر من وحدات القياس خارج النظام الدولي لوحدات القياس، ولا يمكن إيجاد سلسلة أو مرجع لضبط وحدة التولة، ويتم استخدامها في دول محددة وضمن نطاق معين، مشيرة إلى أن من الأخطاء في استخدام وحدة التولة أنها قد تستخدم أحياناً لقياس الوزن وأحياناً لقياس الحجم، علماً بأن كمية المادة تختلف من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة بسبب اختلاف الكثافة

وذكرت أن اللائحة الفنية للعبوات المعبأة رقم 3 لسنة 2016، تنص على وجوب استخدام وحدة الملليلتر لقياس الحجوم ووحدة الكيلو جرام أو الجرام لقياس الأوزان للمنتجات، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك قيمة موحدة في الدولة لكمية التولة، حيث تستخدم بقيمة 12 جم أو مل، وتستخدم أحياناً بقيمة 11.6 جم أو مل.

مصلحة التجار والمستهلك

وأكد مديرو شركات عاملة في قطاع العطور أن الخطوة التي أقرتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في استبدال وحدة التولة بالجرام «الملليلتر»، والتي ستدخل حيز التنفيذ الإلزامي في شهر فبراير المقبل، تعزز الشفافية في آليات العمل التجاري وتصب في مصلحة التجار والمستهلك على حد سواء، حيث توحد معايير قياس العطور وفق المقاييس العالمية.

وتوازي «التولة» المستخدمة في الأسواق حالياً ما يعادل 11.66 جراماً.

ولفت محمد هلال الحزامي رئيس مجموعة محمد هلال التجارية التي تملك مجموعة من العلامات التجارية الشهيرة في عالم العطور «هند العود» بالقرار، مشيراً إلى أنه سيسهم في إزالة غشاوة كبيرة عن الكثير من المتعاملين في هذا المجال الحيوي والمهم في قطاع تجارة العطور.

وقال: نحن في شركاتنا نأخذ بهذا النظام الجديد منذ زمن طويل، كونه يمثل وحدة قياس عالمية معترفاً بها.

وذكر أن النظام الجديد سوف يسهم في تقليل العوائق الفنية والمالية أمام التجار بصفة خاصة، والتي توفر أموالاً طائلة لا تقل عن 8 مليارات درهم.

وأشاد محمد هلال بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» للوصول إلى أفضل المعايير التي تضمن سلامة السوق التجاري في الدولة، وتجعله أكثر شفافية وصرامة ودقة.

وذكر أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» انحازت للمصلحة العامة التي تهم التجار والمستهلكين، ونجحت في تنظيم الورشة التوعوية التي نظمتها وشهدت حضور نحو 60 مشاركاً من تجار وموردي العطور في دولة الإمارات لضمان زيادة وعي التجار بتفاصيل التحول من وحدة «التولة»، التي كانت مستخدمة في السابق في تجارة العطور إلى وحدة الجرام «الملليلتر»، وهو نظام دولي معترف به كأساس لوحدات القياس، وهو سيضمن التغيير ومصالح المستهلك والتاجر معاً من حيث سداد القيمة الفعلية للكمية المشتراة.

وقال متحدث باسم شركة الرصاصي للعطور: أشركتنا هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» في خطتها لاستبدال وحدة التولة بالجرام «الملليلتر»، وذلك منذ بداية مناقشة هذه الخطط، ونحن ندعم رؤية حكومة الإمارات الهادفة إلى تبني أفضل الممارسات في قطاع التجزئة ونرحب بتحول وحدة القياس من «التولة» إلى الجرام «الملليلتر».

ولفت إلى أن هذه الخطوة ثقة المستهلك العالمي في الأسواق المحلية وتعزيز الشفافية، ما ينعكس إيجاباً على معدلات رضا المستهلكين، وأضاف: نظام القياس الجديد يسهم في تعزيز توحيد العمليات ودعم كفاءة آليات العمل المعقدة في قطاع تجارة التجزئة الخاصة بالعطور.