حمد آل خليفة رئيساً تنفيذياً لشركة جي إف إتش العقارية

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت شركة جي إف إتش العقارية - الذراع العقاري لمجموعة جي إف إتش المالية - أمس عن تعيين الشيخ حمد بن محمد آل خليفة رئيساً تنفيذياً لها.

وينضم الشيخ حمد إلى المجموعة بخبرة تربو على 20 عاماً في التخطيط العمراني وتطوير المشاريع وفي إطار مهام منصبه الجديد كرئيس تنفيذي لشركة جي إف إتش العقارية، سيكون الشيخ حمد مسؤولاً عن الإشراف على استمرار المجموعة في إنجاز مشاريع عالمية الطراز في مملكة البحرين وأسواق إقليمية مختارة.

وقبل انضمامه لمجموعة جي إف إتش المالية، شغل الشيخ حمد منصب مدير عام التخطيط العمراني في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني حيث أدار الفريق المعني بوضع وإعداد المخطط العام المعدل لمملكة البحرين 2016.

وقال هشام الريس الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «يسرّنا الترحيب بالشيخ حمد بن محمد آل خليفة بمنصبه الجديد كرئيس تنفيذي لشركة جي إف إتش العقارية. ستشكل خبراته المتراكمة والرفيعة المستوى في مجالات التخطيط وإدارة المشاريع والتطوير العقاري إضافة نوعية للمجموعة وجهودنا المتواصلة في ابتكار وبناء وتسليم المشاريع العقارية التي تفيد المجتمعات التي نعمل فيها، ويشمل ذلك مستثمرينا ومساهمينا وشركاءنا».