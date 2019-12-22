«العالمية للمناطق الحرة» تفتتح مكتباً في صربيا

المصدر: بلغراد – البيان

افتتحت المنظمة العالمية للمناطق الحرة مكتباً إقليمياً لها في صربيا، حيث استضافت العاصمة الصربية بلغراد وفداً برئاسة الدكتور محمد الزرعوني رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة الذي استقبله سينسشا مالي وزير الشؤون المالية في صربيا، بهدف مناقشة دور المناطق الحرة الصربية في دفع عجلة النمو الاقتصادي الصربي وإدارة نمو واستدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلالها.

وتضمنت أجندة الاجتماع مقترحات الدكتور الزرعوني للعديد من مزايا التخطيط الاستراتيجي للمناطق الحرة الصربية والخدمات التي تقدمها المنظمة من خلالها مبادراتها التي ستسهم في ضمان دمجها بالكامل ضمن إطار سياسة التجارة والصناعة الوطنية الصربية، مؤكداً إمكانية استفادة المناطق الحرة الصربية من التجارب الفريدة التي تضمها المنظمة من خلال خبرائها والمناطق الحرة العضوة التي تعد ضمن قائمة المناطق الحرة الأكثر حيوية وتقدماً على صعيد العالم، حيث تضم المنظمة أكثر من 575 منطقة حرة من 125 دولة.

وأوضح الزرعوني: «إن المنظمة العالمية للمناطق الحرة طورت العديد من البرامج وأدوات التخطيط المتقدمة التي يمكن لصربيا الاستفادة منها، والتي تم تصميمها بعناية من قبل خبراء رائدين في صناعة وإدارة المناطق الحرة حول العالم، وأطلقت المنظمة أخيراً أداة لتخاطب السياسات والتي تشمل تحليلات السوق، وخلق بيئة قانونية وتنظيمية مواتية للمناطق الحرة، والتحليلات الاقتصادية والمالية، والتخطيط للتنفيذ، بما في ذلك الحوار مع المستثمرين والشركات المحلية وغيرها، الأمر الذي يجعلها من أكثر الأدوات فعالية وابتكاراً للحكومات التي تسعى لتطوير وتفعيل المناطق الحرة وتطوير نموذجها الاقتصادي والسياسي، بما يدعم تحقيق مكامن المناطق الحرة الحقيقة التي تنعكس مباشرة على النمو الاقتصادي والتنافسي الوطني والعالمي».

فرص

وأكد الدكتور الزرعوني أهمية الاستفادة من الفرص المجدية لتعزيز دور المناطق الحرة الصربية والارتقاء بها، داعياً الجانب الصربي إلى الاستفادة من تجربة المناطق الحرة حول العالم.

وعلى صعيد متصل، التقى الدكتور الزرعوني مع فلادان فاسيتش عمدة مدينة بيرو، حيث قام الجانبان بافتتاح المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للمناطق الحرة لمنطقة جنوب شرق أوروبا، والذي يقع في مقر غرفة التجارة في بيرو، ويهدف المكتب إلى وضع أطر التعاون بين المنظمة العالمية والجهات المعنية لتبادل الخبرات والمعرفة والتنسيق وتنظيم الندوات.

وبعد الافتتاح، عقد اجتماع حضره ممثلو غرفة التجارة الصربية، من بينهم ماركو زاديز ومهيليو فيزوفيك، وغيرهم من ممثلي المناطق الحرة الصربية، لمناقشة إمكانات مواصلة تطوير الحركة الاقتصادية في بيرو، وتحسين بيئة الأعمال من أجل جذب المستثمرين الأجانب وإقامة مزيد من التعاون التجاري.

وشهد اللقاء تكريم رئيس المنظمة العالمية الدكتور دراغان كوستيتش رئيس مجموعة المناطق الحرة في صربيا وعضو مجلس إدارة المنظمة العالمية للمناطق الحرة على مساهماته الكبيرة في إنجازات المنظمة.