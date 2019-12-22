«Dubai REST» يتيح خدمات ذكية وسريعة من «أراضي دبي»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي اختتام مشروع التوعية الذي أطلقته حول تطبيقها الذكي «دبي ريست» Dubai REST في الجهات الحكومية.

واشتمل المشروع على مشاركة خمس جهات حكومية مرتبطة خدماتها مع قطاع التسجيل والخدمات، وضمت كلاً من برنامج الشيخ زايد للإسكان، وبلدية الطوار، ومحكمة الأحوال الشخصية في محاكم دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، إضافة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي فرع القوز.

وشهد المشروع مشاركة موظفي قطاع التسجيل والخدمات وموظفي إدارة سعادة المتعاملين في تغطية المنصة التي تم تركيبها في الجهات الحكومية.

وركزت الحملة طوال هذه المدة على توعية المتعاملين الزائرين لمراكز تقديم الخدمة، من أجل تعريفهم بالخدمات المتوفرة في تطبيق «Dubai REST» التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، والذي يتيح للمتعاملين الحصول على خدمات ذكية وسريعة.

ونجحت الدائرة خلال فترة إطلاق الحملة في نشر التوعية عن التطبيق الذكي الخاص بالدائرة، كما تم حصر نسبة المتعاملين في كل جهة. وعلى مستوى برنامج الشيخ زايد للإسكان بلغت نسبة سعادتهم 95%.

وفي بلدية دبي - فرع الطوار بلغت نسبة سعادتهم 96%، بينما في محكمة الأحوال الشخصية لمحاكم دبي أعرب 97% من المتعاملين عن سعادتهم بهذه التجربة.

وعلى مستوى مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بلغت نسبة سعادتهم 95%، في حين ارتفعت نسبة السعادة إلى 99% في هيئة كهرباء ومياه دبي - فرع القوز.

وقال ماجد صقر المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي: «تظهر أعداد المتعاملين التي أمكننا التواصل معهم خلال مدة قصيرة نسبياً في 5 جهات حكومية.