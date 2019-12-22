جمارك دبي «رائدة» الابتكار عالمياً

المصدر: دبي – البيان

صنف المعهد العالمي للابتكار (GInI) في الولايات المتحدة الأمريكية لتقييم المؤسسات (CInOrg)، «جمارك دبي» مؤسسة «رائدة» في الابتكار الجمركي على مستوى العالم، وتعتبر أولى المؤسسات الجمركية على مستوى العالم والمؤسسة الحكومية الأولى على مستوى دولة الإمارات والشرق الأوسط بحصولها على هذا الإنجاز الاستثنائي.

ويكتسب هذا التصنيف في الابتكار أهمية كبيرة نظراً لاعتماده على إطار متكامل وشامل للابتكار يحتوي على أسس ومعايير وممكنات ونماذج وأساليب تغطي جميع المجالات في الابتكار المؤسسي.

ويمثل تتويج جمارك دبي بمستوى الريادة في الابتكار من المعهد العالمي للابتكار اعترافاً دولياً بمدى المستوى الريادي الذي حققته الدائرة في الوصول إلى الصدارة العالمية في الابتكار الجمركي، حيث أصبحت جمارك دبي مثالاً يحتذى به في مجال الابتكار وذلك بفضل المستوى الذي وصلت إليه برعاية ودعم وتشجيع فريق القيادة في الدائرة والاستثمار الأمثل في رأس المال الفكري ضمن بيئة عمل إيجابية تدعم الابتكار والتطوير المستمر من خلال تطبيق أنظمة وآليات تعزز مشاركة جميع المعنيين في تطبيق جهود الابتكار لتقديم حلول وابتكارات جذرية وخدمات جديدة ومبتكرة لتحقيق قيمة مضافة وإسعاد المجتمع.

ابتكار الخدمات

وتسلم أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، درع وشهادة الاعتماد والتصنيف العالمي من جمعه الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي والرئيس التنفيذي للابتكار في جمارك دبي. كما تسلم مدير عام جمارك دبي جائزة مبتكر العام 2019 من حسام جمعة محمد مدير إدارة ابتكار الخدمات وقائد الابتكار في جمارك دبي والجدير بالذكر أن المعهد العالمي للابتكار قد أطلق هذه الجائزة العالمية للمرة الأولى هذا العام وتم منحها لحسام جمعة لدوره الهام في قيادة الابتكار في الخدمات وتطويرها.

وعبر أحمد محبوب عن سعادته البالغة بحصول الدائرة على هذه الجائزة الرفيعة التي تعزز مركز إمارة دبي على صعيد مؤشرات التنافسية العالمية بشكل عام ومؤشر الابتكار خصوصاً كما تدعم موقع جمارك دبي في قيادة التحولات الجمركية المبتكرة عالمياً، مؤكداً أن هذه الجائزة أيضاً تدعم استعدادات جمارك دبي للخمسين عاماً القادمة في ريادة القطاع الجمركي وتحقيق طفرات غير مسبوقة في عائدات التجارة والاقتصاد.

وقال جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي والرئيس التنفيذي للابتكار في جمارك دبي: «أثمرت جهود الدائرة فتمكنا من تحقيق العديد من الإنجازات الرائدة التي عززت تطور العمل الجمركي محلياً وإقليمياً وعالمياً، لنصل من خلال هذه الإنجازات إلى المستوى الريادي في تقييم الابتكار للمؤسسات وفقاً لتصنيف المعهد العالمي للابتكار، ما يمثل حافزاً جديداً لجهودنا الهادفة إلى ترسيخ منهج الابتكار في تطوير العمل الجمركي».