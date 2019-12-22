إطلاق حاضنة الأعمال «بدايات» في المدينة المستدامة بدبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي عن إطلاق حاضنة الأعمال الجديدة «بدايات»، وذلك بالتعاون مع المدينة المستدامة في دبي، أول مجمع مستدام قيد التشغيل الكامل في منطقة الشرق الأوسط، ويأتي هذا التدشين بمثابة نقطة انطلاق مهمة لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة، من خلال ما توفره الحاضنة من خدمات وأفكار لتلك الشركات، وتزويدها بالحلول الجديدة، بما يساعدها على الازدهار في سوق الإمارات والمنطقة.

وتواصل المؤسسة استراتيجيتها المستمدة من رؤية القيادية الرشيدة المتمثلة في تقديم الدعم والتوجيه والمتابعة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الناشئة، ضمن «نشاط مراكز حاضنات»، وبالتالي الإسهام في دعم مسيرتهم التنموية، وتحقيق عائد يضاف إلى الناتج المحلي لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وتضاف هذه الحاضنة إلى قائمة حاضنات الأعمال المعتمدة لدى المؤسسة البالغ عددها 6، حيث توفر هذه الحاضنات، حزمة متنوعة من الخدمات والباقات والفعاليات الداعمة لرواد الأعمال، ضمن بيئة مثالية، تسهم بشكل فعال في تعزيز انطلاقة مشاريعهم الابتكارية، والتنافس في سوق العمل المحلي، ووصولاً إلى العالمية.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: «نحن سعداء بتدشين حاضنة «بدايات»، التي تمثل استمرارية لمسيرة العطاء في تعزيز وتحفيز ريادة، ودعم أصحاب المواهب والابتكارات، حيث ستكمل هذه الحاضنة سلسلة الإنجازات التي أسهمت الحاضنات الأخرى في تحقيقها، والتي أثمرت خلال الفترة الماضية في دعم ما يزيد على 50 من المشاريع المحتضنة، إلى جانب تنظيم 100 من الفعاليات التي توزعت ما بين الورشات التدريبية والبرامج المتخصصة في مجال الاستشارات والتأهيل وتطوير الذات».

وقال المهندس فارس سعيد، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة «دايموند ديفلوبرز» الشركة المطورة للمدينة المستدامة في دبي: «يسعدنا أن نوفر نظاماً بيئياً ذكياً لأصحاب المشاريع الإبداعية، الذين يؤمنون بجعل المدن أكثر ملاءمة واستدامة للعيش فيها. وبفضل هذه الحاضنة الجديدة، سيتمكن أصحاب المشاريع الجديدة والشركات الناشئة من الحصول على الخبرات، وفرص التواصل والتعارف مع الجهات التي أسهمت في تحقيق رؤية المدينة المستدامة، والانطلاق بأفكارهم من «بدايات»، والعمل على تحقيق أهدافهم، والوصول إلى النجاح الذي يتطلعون إليه».

توسيع الاستثمارات

تسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال نشاط «مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال» إلى إتاحة الفرصة لتوسيع الاستثمارات في قطاع منصات ريادي الأعمال على اختلاف قطاعاتها، والتي تشمل كلاً من: حاضنات الأعمال، المسرعات، ومساحات العمل المشتركة.

وتأتي المبادرة خطوة لتأسيس شبكة دبي لحاضنات الأعمال Dubai Business Incubator Network DBIN، والتي ستعمل جهة إرشادية لمساعدة وتشجيع وتقديم أفضل الممارسات المتبعة لبرامج حاضنات الأعمال في الدولة، وتفعيل ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال حاضنات الأعمال والمسرعات.