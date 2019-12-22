إطلاق إنشاءات «ركان لوفت» في «دبي لاند» بالربع الأول من 2020

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت ريبورتاج العقارية، أعمال الإنشاءات التمهيدية للمرحلة الأولى من «ركان لوفت» الذي تطوره في «دبي لاند»، بالتعاون مع «كونتيننتال للاستثمار»، فيما تستعد لبدء الأعمال الإنشائية الرئيسية بالربع الأول 2020 ونظمت أمس فعالية خاصة لمشاريع الشركة في دبي وأبوظبي.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج: إن السوق العقاري في دبي يشهد حالة من الاستقرار، وسط مؤشرات جيدة على تحسن الطلب مع بدء العد التنازلي لاستضافة «إكسبو 2020»، متوقعاً ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية بالمشروع مع توفير أسعار تنافسية وطرق سداد ميسرة.

وأضاف أن المرحلة الأولى من «ركان لوفت» توفر 349 فيلا سكنية حيث تبدأ أسعار التاون هاوس غرفة وصالة من 575 ألف درهم وأسعار التاون هاوس غرفتين وصالة من 895 ألف درهم.