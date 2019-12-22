«إمارات» تفتتح 20 محطة في دبي والمناطق الشمالية بنهاية 2020

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات» عن خططها المستقبلية لافتتاح 20 محطة، 4 محطات خدمة في إمارة دبي، و16 محطة في المناطق الشمالية بحلول نهاية عام 2020.

وافتتحت «إمارات» مؤخراً 3 محطات خدمة جديدة في دبي، وذلك لتلبية احتياجات العملاء، واستجابة للطلب المتنامي على منافذ بيع الوقود على مدار الساعة. تقوم «إمارات» بتوسعة شبكة محطاتها، لضمان استيعاب التوسع العمراني، والمحطات الجديدة هي «البصمة» و«الإمارات» على شارع الإمارات «العابر»، ومحطة «قريطيسة» على شارع دبي العين بالاتجاه إلى العين.

وقال المهندس علي خليفة الشامسي، مدير عام «إمارات» «تتمثل إحدى أولوياتنا الرئيسية في تزويد عملائنا بخدمة مميزة في مواقع ملائمة يسهل الوصول إليها، حيث إن خطة «إمارات» الرئيسية جاءت لتمكننا من الوفاء بهذا الوعد، نظراً إلى أن وقت العميل ثمين ويستحق الخدمة السريعة والفعالة، ونحن ندرك الحاجة إلى توفير الوصول السلس للعديد من المواقع الإضافية».

تتشكل شبكة «إمارات» من 63 محطة خدمة في دبي والمناطق الشمالية، يأتي بعضها مزوداً بمتجر «فريش بلس» المتنوع، و«بيكريا» و«كافيه أرابيكا»، إضافة إلى خدمات غسيل السيارات، واستبدال الزيوت و«فاست تراك» لصيانة المركبات، وكذلك مراكز خدمة «شامل» لفحص وترخيص المركبات.