«سيدات أعمال عجمان» يتعاون مع أصحاب الخبرة لدعم عضواته

المصدر: عجمان - وام

وقع مجلس سيدات أعمال عجمان في غرفة عجمان مذكرات تفاهم مع عدد من الجهات وأصحاب الخبرة بما يخدم عضواته ويصب في تنمية مهارتهن.وتأتي مذكرات التفاهم انسجاما مع المبادرات التي سينفذها المجلس خلال 2020 والمتضمنة 3 مبادرات جديدة وهي «نوصلك» والمعنية بتجهيز سيارة متنقلة «تراك» والتي توفر وسيلة تسويق متحركة لسيدة الأعمال ومشروع «ضيافة» الذي يقدم المنتجات المحلية بأسلوب عصري ومشروع «أناقة» وهو عبارة عن مشغل خياطة.

ووقع مجلس سيدات أعمال عجمان مذكرة تفاهم مع أكاديمية دبي لريادة الأعمال، وقعتها من جانب المجلس الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان ومن جانب الأكاديمية ابتهال الناجي مديرة الأكاديمية.