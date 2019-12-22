«طيران الإمارات» تدرس تسيير رحلات إلى بنما

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال سالم عبيد الله، نائب رئيس أول العمليات التجارية لمنطقة الأمريكتين لدى «طيران الإمارات»، إن الشركة لا تزال تدرس تسيير رحلات إلى بنما، والتي من المقرر حال بدء العمل بها أن تكون أطول رحلة طيران دون توقف على مستوى العالم.

وأضاف في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي»: «دائماً ما ندرس ونقيم الفرص المتاحة في منطقة الأمريكتين، وإذا رأينا فرصة جيدة ومناسبة لن نتردد وسنبدأ العمل فوراً». وكان من المقرر أن تسير «طيران الإمارات» رحلاتها إلى بنما في فبراير 2016 في رحلة تستغرق17 ساعة و35 دقيقة، لكنها تجمدت.

ولدى «طيران الإمارات» اتفاقية شراكة بالرمز مع خطوط كوبا الجوية البنمية، من شأنها أن تربط مسافري الناقلة الوطنية بمدن عبر أمريكا الوسطى والكاريبي والجزء الشمالي من أمريكا الشمالية.

وأكد عبيد الله أن تركيز الشركة خلال الفترة الراهنة والعام المقبل ينصب على تنمية الخطوط الحالية للشركة وزيادة إيراداتها، موضحاً أن تدشين خطوط جديدة يعتمد على حجم أسطول الشركة الحالي والجدوى الاقتصادية والتجارية التي ستحققها.

ولفت إلى أن الشركة أطلقت العام الجاري نحو أربع وجهات جديدة إلى بانكوك، وبنوم بنه في كمبوديا، وبورتو، وأخيراً مكسيكو سيتي. وأكد أن الشركة باتت توفر تجربة سفر سلسة بين دبي وبرشلونة ومكسيكو سيتي، مشيراً إلى وجود طلب مرتفع على هذه الخدمة.