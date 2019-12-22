المصدر: دبي- وائل الخطيب

أكدت صحيفة «آسيا تايمز» أن دبي توفر بيئة أعمال لا مثيل لها في العالم، في إطار توجهها نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة، مشيرة إلى أن دبي الوجهة العالمية الناشئة تسعى إلى جذب المواهب معولة على بنية تحتية عالمية الطراز، وقطاع طيران هو الأنجح في العالم، وبيئة جاذبة للأعمال.

وقالت الصحيفة التي تصدر في هونغ كونغ: «لا أدل على أهمية هذه الوجهة على اقتصاد السوق الناشئ، من أن أكبر استحواذين تكنولوجيين في تاريخ الشرق الأوسط جاءا من شركتين مقرهما دبي، وهما شركة كريم، التي استحوذت عليها أوبر العام الجاري، بقيمة 3.1 مليارات دولار، وسوق دوت كوم، التي اشترتها أمازون بقيمة 580 مليون دولار في 2017».

وتأسست هذه الشركات بدبي على أرضية صلبة، وفرتها بيئة أعمال عز نظيرها في العالم، إلى جانب معدل ضريبي مواتٍ، وسهولة الوصول إلى الأسواق الرئيسية والبنية التحتية العصرية، وقاعدة مثالية، دفعت أمثال أرامكس، لإنشاء شركة توصيل تعتبر واحدة من أكثر الشركات قيمة في العالم.

وأضافت: «دبي جعلت بناء اقتصاد قائم على المعرفة أولوية رئيسية، بما يعني أن المزيد من الموارد ستوجه إلى البنية التحتية والمبادرات مثل إقامة الأعمال الإلكترونية».

وتابعت: «أثبتت هذه المبادرات نجاعتها، بحيث باتت مثالاً تحتذي به كثير من الدول المجاورة، كما راح العديد من شركات التكنولوجيا الناشئة، وخاصة شركات التكنولوجيا المالية تؤسس أعمالاً بدبي».

ولاحظ التقرير أن رواد الأعمال في هذا القطاع يقضون كثيراً من الوقت في المدينة لعقد اجتماعاتهم ومؤتمراتهم، وجمع رؤوس الأموال، مستفيدين من بنية الأعمال والبنية القانونية للإمارة.