تصنيف دولي: الإمارات أفضل وجهة سياحية بالعالم

المصدر: دبي- سيد صالح

أكدت شركة «لاف هوليدايز» البريطانية لحجز الرحلات السياحية عبر الإنترنت، أن الإمارات تعد أفضل وجهة سياحية في العالم، وذلك استناداً إلى تحليل أجرته ورصدت فيه عدد جوائز السفر والسياحة العالمية التي حصلت عليها كل دولة من دول العالم، بما في ذلك المدن، الوجهات السياحية، الفنادق، الناقلات الجوية التابعة لها، على مدى السنوات الخمس الأخيرة، من 2015 و2019.وتصدرت الإمارات في مجال السياحة إجمالاً، وكذلك في أربع من فئات التحليل الست، وهي السفر؛ الضيافة؛ الأعمال والترفيه.

وفازت الإمارات، مدنها ومعالمها السياحية بعدد 282 جائزة سياحية، لتتصدر رسمياً دول العالم في الجوائز، وبفارق شاسع عن الولايات المتحدة الأمريكية، والتي نالت 188 جائزة، ثم جنوب أفريقيا 113 جائزة.

وفيما يخص فئة السفر، نالت الإمارات 35 جائزة لتتصدر القائمة، متفوقة على الولايات المتحدة برصيد 26؛ وجامايكا 24. وتصدرت الإمارات دول العالم في الضيافة، بـ 182 جائزة، ثم الولايات المتحدة 88؛ وتايلاند 78، كما تصدرت الدولة فئة الأعمال برصيد 25 جائزة؛ وبالرصيد نفسه تصدرت الإمارات في فئة الترفيه.

وحلت الإمارات ثانية برصيد 38 نقطة في فئة الوجهات، التي تشمل الفنادق، المنتجعات والملاذات السياحية.