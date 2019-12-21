محمد بن راشد لتنمية المشاريع تعلن إطلاق حاضنة الأعمال "بدايات"

المصدر: وام

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي عن إطلاق حاضنة الأعمال الجديدة "بدايات"، بالتعاون مع المدينة المستدامة في دبي، أول مجمع مستدام قيد التشغيل الكامل في منطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا التدشين بمثابة نقطة انطلاق مهمة لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة من خلال ما توفره الحاضنة من خدمات وأفكار لتلك الشركات، وتزويدها بالحلول الجديدة، بما يساعدها على الازدهار في سوق الإمارات والمنطقة.

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: " نحن سعداء بتدشين حاضنة بدايات التي تمثل استمرارية لمسيرة العطاء في تعزيز وتحفيز ريادة، ودعم أصحاب المواهب والابتكارات. حيث ستكمل هذه الحاضنة سلسلة الإنجازات التي ساهمت الحاضنات الأخرى في تحقيقها، والتي أثمرت خلال الفترة الماضية في دعم ما يزيد عن 50 من المشاريع المحتضنة، إلى جانب تنظيم 100 من الفعاليات التي توزعت ما بين الورشات التدريبية والبرامج المتخصصة في مجال الاستشارات والتأهيل وتطوير الذات".

وقال المهندس فارس سعيد، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "دايموند ديفلوبرز" الشركة المطورة للمدينة المستدامة في دبي: "يسعدنا أن نوفر نظامًا بيئيًا ذكيًا لأصحاب المشاريع الإبداعية الذين يؤمنون بجعل المدن أكثر ملاءمة واستدامة للعيش فيها.