«ريبورتاج» تبدأ الأعمال التمهيدية بمشروع «ركان لوفت»

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأت شركة ريبورتاج العقارية، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، أعمال الإنشاءات التمهيدية للمرحلة الأولى من مشروع «ركان لوفت» الذي تباشر الشركة تطويره في منطقة «دبي لاند» بالتعاون مع شركة «كونتيننتال للاستثمار»، فيما تستعد لبدء الأعمال الإنشائية الرئيسية خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتنظم الشركة اليوم السبت الموافق 21 ديسمبر فاعلية خاصة لمشاريع الشركة في دبي وأبوظبي، بفندق أوبري الخليج التجاري دبي، مع توفير عروض وأسعار خاصة للمشترين بالمشروع.

وقال إسلام أحمد سليمان الرئيس التنفيذي للعمليات في ريبورتاج إن السوق العقاري في دبي يشهد حالة من الاستقرار، وسط مؤشرات جيدة على تحسن الطلب مع بدء العد التنازلي لاستضافة «إكسبو 2020»، متوقعاً ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية بالمشروع، مع توفير أسعار تنافسية، وطرق سداد ميسرة، حيث تحرص «ريبورتاج» على توفير خطط سداد مرنة بكل مشاريعها.

وذكر سليمان أن المرحلة الأولى من «ركان لوفت» توفر نحو 349 فيلا سكنية، حيث تبدأ أسعار التاون هاوس المؤلفة من غرفة وصالة على طابقين من 575 ألف درهم، فيما تبدأ أسعار التاون هاوس المؤلفة من غرفتين وصالة من 895 ألف درهم، موضحاً أن الأسعار شاملة رسوم التسجيل بنسبة 4%.

وأشار إلى توفير خطط سداد ميسرة للمشترين بالمشروع، حيث يمكن للمشترين سداد 1% فقط شهرياً لمدة 100 شهر.

ولفت سليمان إلى الموقع المتميز للمشروع في منطقة «وادي الصفا 7»، القريبة من المرابع العربية، وعلى مقربة من أبرز مراكز التسوق، وملاعب الغولف، والمجمعات الترفيهية، كما يعد المشروع قريباً من «إكسبو 2020» ما يسهم في تعزيز الطلب على المشروع.

وأوضح أن مساحة التاون هاوس المؤلفة من غرفة واحدة وصالة تصل إلى 1060 قدماً مربعاً بواقع 820 قدماً مربعاً للوحدة و240 قدماً مربعاً للحديقة، وتبلغ مساحة الأرض 650 قدماً مربعاً، فيما تمتد التاون هاوس ذات الغرفتين وصالة على مساحة 1970 قدماً مربعاً، منها 1290 قدماً مربعاً للوحدة، و390 قدماً مربعاً مساحة الحديقة، فيما تصل مساحة الأرض إلى 1330 قدماً مربعاً.

وأشار سليمان إلى أنه من المقرر تسليم المرحلة الأولى من المشروع بحلول الربع الثاني من 2022، موضحاً أن «ركان لوفت» يعد أحد المشاريع الكبرى، حيث يتوقع أن يوفر بعد إنجاز كل المراحل أكثر من 1300 فيلا سكنية.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 3 ملايين قدم مربع، تتكون من أكثر من 60% من المساحات العامة المفتوحة والخضراء التي تخلق بيئة منزلية مريحة للعائلة، وتم تصميم المشروع بعناية كاملة ليوفر مساحات خضراء واسعة ومسارات لركوب الدراجات ومسارات للمشي، ومرافق ترفيهية وخدمية متنوعة، كما يضم منطقة تجارية تتكون من مساحات للبيع بالتجزئة، وأماكن للتنزه.

وأضاف أن «ريبورتاج» تحرص في تنفيذ كل مشاريعها على توفير وحدات بمواصفات وجودة عالية، موضحاً أن كل وحدات التاون هاوس والفلل بالمشروع تم تشطيبها وفق أفضل المواصفات العالمية، وبخامات إيطالية ذات جودة عالية.

وأوضح سليمان أن قائمة مشاريع الشركة تضم كذلك مشروع «ليوناردو ريزيدنس» السكني بمدينة مصدر، والذي يوفر 177 شقة سكنية، حيث تم تسليمه أخيراً، كما تنفذ الشركة في مدينة مصدر، 3 مشاريع هي «الواحة رزيدنس 1» والذي سيضيف 612 شقة، و«الواحة رزيدنس 2»، والذي يوفر نحو 304 وحدات سكنية، و«ذا جيت»، حيث سيوفر نحو 420 شقة سكنية.

وفي شاطئ الراحة تتولى الشركة تطوير مشروع «الراحة لوفت 1» ويوفر 164 وحدة، و«الراحة لوفت 2» ويوفر 110 وحدات سكنية.

وذكر سليمان أن الشركة نظمت يوم 23 نوفمبر الماضي، بفندق سوفيتيل أبوظبي، فاعلية خاصة للمبيعات شملت خصومات خاصة على مشاريعها العقارية في أبوظبي ودبي، حيث استقبلت العديد من الطلبات من العملاء الراغبين في شراء عقارات بمشاريع الشركة، موضحاً أن نسبة المبيعات بمشاريع الشركة تتجاوز 50%.

وأضاف أن «ريبورتاج» نجحت خلال 5 سنوات من تأسيسها في اكتساب ثقة المتعاملين في ظل التزامها بالمصداقية فيما يتعلق بالمواصفات ومواعيد الإنجاز والتسليم.