الإمارات ضمن صدارة أفضل دول العالم لتكوين المدخرات

المصدر: دبي - سيد صالح

وصفت مجلة «فوربس» الأمريكية، الإمارات بأنها واحدة من أفضل دول العالم في إتاحة الفرصة للوافدين لتكوين مدخرات وبناء قدرات مالية عالية. وذكر تقرير «فوربس» أن الإمارات تعد من أفضل الدول في العالم كوجهة جذابة للعيش والعمل، كفنلندا؛ كندا؛ المملكة المتحدة؛ واليابان.

ونصح التقرير الخاص بأفضل الملاذات الضريبية في العالم المتاحة أمام الأمريكيين الذين يخشون من فرض ضرائب عالية على ممتلكاتهم ومدخراتهم في حال فوز مرشح ينتمي إلى الحزب الديمقراطي بانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة. بالتوجه للعيش والعمل في الدول التي لا تفرض ضرائب على الدخول، وكانت الإمارات في طليعة الدول التي أوردها التقرير كأفضل الملاذات الاستثمارية للأمريكيين.