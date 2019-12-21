الإمارات تعزز قدرتها على بناء اقتصاد مستدام

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات تعزز موقعها كمختبر عالمي مفتوح للمفاهيم الاقتصادية الجديدة والابتكارات التقنية والتكنولوجيا الرقمية، مشيراً إلى ريادة الدولة في « إعادة التدوير» ما يعزز قدرتها على بناء اقتصاد عصري مستدام.

ونشر المنتدى أمس تقريراً عن اقتصاد إعادة التدوير حول العالم، والسبل المتاحة للترويج له ودعم انتشاره، باعتباره أحد أهم مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة، موضحاً أن حكومة الإمارات كانت الأولى في العالم التي أبرمت مبادرة «scale 360»، الرامية إلى المضي قدماً في تطبيق الاقتصاد التدويري، وذلك في أبريل الماضي، بالتعاون مع المنتدى.

وذكر التقرير أن اتخاذ حكومة الإمارات لهذه الخطوة يؤكد مكانة الدولة كمختبر عالمي مفتوح للمفاهيم الاقتصادية الجديدة وللابتكارات التقنية، كما يتفق مع البنود المنصوص عليها في كل من «رؤية الإمارات 2021» و«استراتيجية 2071» للاحتفال بمئوية الإمارات، حيث تركز بنود الوثيقتين بالأساس على تشجيع الابتكار والاقتصاد غير التقليدي.

وأضاف المنتدى الاقتصادي العالمي أن حكومة الإمارات أثبتت بإبرامها لهذه المبادرة امتلاكها لمواصفات الحكومة الواعية القادرة على إدارة اقتصاد عصري يستشرف المستقبل، موضحاً أن الدولة تحظى بقيادة ذات رؤية اقتصادية ثاقبة وتمتلك التبصر والحصافة اللازمين لإدارة كافة القضايا الاقتصادية.