«فوجي أويل» تشتري 4 شحنات من خامي مربان وزاكوم

المصدر: سنغافورة - رويترز

قالت مصادر تجارية إن شركة التكرير اليابانية «فوجي أويل» اشترت أربع شحنات من نفط أبوظبي للتحميل في فبراير الماضي.

واشترت الشركة شحنتين من خام «مربان» بعلاوة تتراوح بين نحو سنت وتسعة سنتات للبرميل فوق سعر بيع الخام الرسمي. كما اشترت شحنتين من خام زاكوم العلوي بعلاوة بنحو 2.90 دولار للبرميل فوق الأسعار المعروضة لخام دبي.

وكانت «فوجي أويل» قد اشترت شحنتين من خام مربان للتحميل في أكتوبر الماضي عبر عطاء بعلاوات تتراوح بين عشرة سنتات وعشرين سنتا للبرميل فوق سعر البيع الرسمي.

ويعتبر «مربان» من أفضل خامات النفط على مستوى العالم بفضل خصائصه الكيميائية الفريدة ومستويات إنتاجه المستقرة وجاذبيته ورواجه لدى المشترين الدوليين وشركاء الإنتاج.