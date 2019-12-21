«ساكسو بنك» و«جيلي» يطلقان مشروعاً للتكنولوجيا المالية في الصين

المصدر: دبي - البيان

أعلن كُلّ من «ساكسو بنك» و«جيلي» القابضة عن إبرام اتفاق لإطلاق مشروع تقني مشترك يرمي إلى تزويد المؤسسات المالية، مثل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في الصين، بباقة من الحلول التقنية المبتكرة في المجالات المالية والتنظيمية.

يعتمد المشروع المشترك بشكل كبير على التقنيات الرائدة عالمياً لـ (ساكسو بنك) في المجالات المالية والتنظيمية وعلى خبرته التي تمتد لأكثر من 20 عاماً كمنصة استثمار تقنية تزود العملاء من جميع أنحاء العالم بحلول التطوير والخدمات الرقمية.

كما سيستفيد المشروع الجديد من أحدث التقنيات كالخدمات السحابية والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي بغية تزويد المؤسسات الصينية بباقة من الحلول الشاملة في مجالات التكنولوجيا المالية والتنظيمية، لاسيما في ميادين التجارة والاستثمار والاستشارات الروبوتية وإدارة الأصول وحلول المخاطر والتكنولوجيا التنظيمية.

وقال كيم فورنايس، الرئيس التنفيذي ومؤسس (ساكسو بنك): يأتي إطلاق هذا المشروع التقني المشترك بمثابة إنجاز كبير بالنسبة لمجموعة (ساكسو)، كما يحمل في طياته العديد من الفرص التجارية الفريدة من نوعها. وأنا فخور للغاية بتعزيز وجودنا في الصين بدعم من شركائنا في (جيلي).

وقال دانييل دونغوي لي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون المالية لدى مجموعة (جيلي) القابضة: كلّنا ثقة بأنّ التجربة الناجحة لـ(ساكسو بنك) في السوق العالمية والمعرفة المحلية الواسعة لشركة (جيلي) ستُساعدان المشروع المشترك على تعزيز إمكانات الصين في مجال التكنولوجيا المالية في ميادين متنوعة.