متاجر «لولو» بالإمارات توفر سكر «بوندابيرج» الأسترالي

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت «لولو هايبر ماركت»، أكبر سلسلة متاجر في الشرق الأوسط، علامة السكر الأسترالية الشهيرة «بوندابيرج»، والتي تعد إحدى أشهر شركات تصنيع السكر عالي الجودة من كوينزلاند في أستراليا، في جميع متاجر «لولو» في دولة الإمارات. وتم إطلاق منتجات السكر الأسترالية رسمياً بمتجر «لولو هايبر ماركت» في مركز أبوظبي التجاري العالمي في حفل شهده آيان هوليدي، القنصل العام الأسترالي لبعثة التجارة والاستثمار في دبي، وبحضور دونا ماسي، مفوض التجارة والاستثمار في الشرق والأوسط وشمال إفريقيا لدى حكومة كوينزلاند، وجاي باسلي، المدير التنفيذي لشركة سكر بوندابيرج، وبتشريف أبوبكر تي بي المدير الإقليمي للولو هايبر ماركت في أبوظبي.

وقال أبوبكر تي بي: فخورون بشراكتنا المميزة مع أحد الرواد في صناعة السكر الأسترالية، الذي ينتج أجود منتجات السكر للسوق العالمية. وباعتبار الإمارات موطناً لأكثر من 200 جنسية، سيستفيد المتسوقون من الطعم الرائع لمنتجات سكر بوندابيرج للاستخدام اليومي.

وظلت علامة بوندابيرج طوال 3 عقود تقدم تشكيلات متنوعة من منتجات السكر، وبدءاً من هذا الشهر سيتمتع عملاء لولو بتشكيلات من المكونات الحلوة المستخدمة من السكر النقي والمطحون، والذي يتوفر بأنواع عدة: الخام، القصب، المذرة، الأبيض والمجمد وغيره الكثير. وتم إطلاقه في «لولو» في وقت مثالي تزامناً مع موسم الاحتفالات، حيث تكون الحلويات عنصر أساسي في الاحتفالات.