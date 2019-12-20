مجموعة لاسيرين للتجميل تواصل النجاح والتوسع

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة لاسيرين مواصلة التوسع في ظل ما تحققه من نجاحات كبيرة، حيث سيتم افتتاح فرع جديد بشارع الوصل بمدينة دبي. وتعد مجموعة لاسيرين واحدة من أهم وأفخم مراكز التجميل بدولة الإمارات. وقد اتخذت صاحبتها المحامية وسيدة الأعمال ميرنا يونس مدينة الموضة والجمال دبي نقطة انطلاقها، وحرصت بأن تضم المجموعة أمهر مصففي الشعر وخبراء التجميل في المنطقة.

ولاسيرين وجهة الباحثين عن الجمال الراقي المواكب لأحدث الصيحات، وهذا ما جعل منه المكان المفضل لعدد كبير من الشخصيات البارزة، ونجوم الفن بالعالمين العربي والغربي.

وتتكون المجموعة من 7 أفرع للرجال والنساء، وجميعها توجد في أهم المناطق السياحية كمنطقة إل جي بي أر، فندق الفورسيزنز الجميرا، فيلا لاسيرين للرجال مقابل فندق برج العرب، والتي تم اختيارها من قبل بلدية دبي بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي لتكون الصالون النموذجي فئة (درجة أولى) على مستوى دبي. وتقدم مجموعة لاسيرين مختلف الخدمات التجميلية المتخصصة بعلاجات الشعر، والبشرة، كما أنه الوجهة المثلى للاستجمام والاستمتاع بخدمات الماساج، والحمام المغربي، والعناية بالأظافر.