وزارة الاقتصاد تكرّم شركاءها الاستراتيجيين

المصدر: دبي - البيان

كرمت وزارة الاقتصاد، بحضور ومشاركة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، في دبي أمس، عدداً من الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الإعلامية خلال حفل «ملتقى الشركاء الاستراتيجيين لعام 2019»، الفعالية السنوية التي تنظمها الوزارة لتكريم جهود مختلف الجهات الشريكة من القطاعين الحكومي والخاص، ووسائل الإعلام التي يعد دورها والتعاون معها داعماً رئيساً لمساعي وزارة الاقتصاد في تحقيق أهدافها الاستراتيجية.

شهد الملتقى المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وعدد من الوكلاء المساعدين والمسؤولين في الوزارة، كما شارك في الملتقى حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، وعبدالله المعيني، المدير العام لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، إلى جانب عدد كبير من المسؤولين من ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وممثلي القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الإعلامية في الدولة.

تطلعات كبيرة

وقال المنصوري في كلمته خلال الملتقى: «ألهمتنا قيادتنا الحكيمة أن تكون تطلعاتنا كبيرة، وعززت ثقتنا بأننا- من خلال شراكتنا- سنعيش تلك الآمال واقعاً ملموساً، فالمحرك الرئيس الذي دارت به عجلة التنمية في الدولة على مدار هذه السنوات والعقود هو الإيمان بقدرتنا على تحقيق المستهدفات طالما تكاملت مساعينا وتضافرت جهودنا، وسنواصل من خلال هذه الشراكة شق طريقنا نحو المستقبل».

وتابع: «شراكتنا خلال العام المقبل وما يليه ستكتسي حلة جديدة، وستكون مختلفة في زخمها وحجم جهود التعاون المبذولة فيها، فنحن الآن، وكما أعلنت قيادتنا الرشيدة، على أعتاب عام «الاستعداد للخمسين».