افتتاح المقر الرئيسي لشركات الرولي للاستثمار والتطوير العقاري

المصدر: الفجيرة - البيان

افتتح الشيخ سعيد بن سرور الشرقي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، المقر الرئيسي لشركات الرولي للاستثمار والتطوير العقاري في مدينة دبا الفجيرة. والشركة متخصصة بالتسويق العقاري التجاري والاستثماري والسكني وتثمين العقارات، ولديها خدمات تغطي القطاعات كافة، كما تقدم خدمات مقاولات البناء والاستشارات الهندسية.

حضر الافتتاح خميس الرولي رئيس مجلس إدارة شركات الرولي، وأعضاء مجلس الإدارة خالد الرولي نائب رئيس الشركات، والأعضاء أحمد الظنحاني وجاسم الرولي وأحمد الرولي، فضلاً عن حضور أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة وأعيان منطقة دبا الفجيرة.

وقام الشيخ سعيد بن سرور الشرقي يرافقه خميس الرولي رئيس الشركات والحضور بالتجول في أقسام المقر للتعرف على الخدمات التي تقدمها المجموعة لعملائها، والتي تهدف إلى دعم روافد الاقتصاد الوطني في الدولة.

وقال خميس الرولي: نحن سعداء وفخورون بهذا الإنجاز بعد التحديات التي تصادف سوق العمل، والمتمثلة بالتوسع وتعزيز انتشار العلامة التجارية الخاصة بالشركات، وأكد أن شركات الرولي حافظت منذ إنشائها في عام 2000 على توسعة نطاق خدماتها انطلاقاً من إمارة الفجيرة إلى إمارات ومدن أخرى بافتتاح أفرع في دبي والشارقة وأم القيوين والعين. وشدد على أن الشركة تسعى دائماً إلى تقديم خدمات عقارية وهندسية بأعلى المعايير والمواصفات العالمية، فضلاً عن الاهتمام والتقيد بالمواعيد والمصداقية في العمل، والتي تأتي انسجاماً مع رؤيتنا المتمثلة بالأساليب الحديثة في تقديم الخدمات العقارية التي تتفق مع المعايير العصرية في العمل والالتزام بمتطلبات الجودة بالسوق.