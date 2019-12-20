أسواق الأسهم تتراجع بفعل ضغوط جني أرباح سريعة

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

حافظت الأسهم المحلية على مستوياتها السعرية رغم تعرضها لعمليات جني أرباح سريعة في ختام جلسة أمس بعد وتيرة مكاسب قوية استمرت ثلاثة أيام متتالية. وانخفض سوق دبي بنسبة 0.68% أو ما يعادل 18.82 نقطة ليغلق عند 2768.56 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك، في مقابل ارتفاع الاستثمار والنقل، فيما نزل سوق أبوظبي هامشياً بنحو 2.46 نقطة أو ما نسبته 0.05% ليقفل عند 5092.41 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاتصالات رغم ارتفاع البنوك.

ووصلت سيولة الأسهم الإجمالية إلى 755.8 مليون درهم موزعة بواقع 492.6 مليوناً في أبوظبي و263.2 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 235.4 مليون سهم منها 149.5 مليوناً في دبي و85.9 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 5657 صفقة.

واستقطبت 5 أسهم نحو 67% أو ما قيمته 506.02 ملايين درهم من سيولة السوقين وجاء على رأسها «أبوظبي التجاري» بنحو 183 مليوناً و«أبوظبي الأول» 101.4 مليون و«اتصالات» 98.26 مليوناً و«الدار» 63 مليوناً و«إعمار العقارية» 60.2 مليوناً.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.06% مع هبوط أسهم «داماك» 9.58% و«إعمار العقارية» 0.97% و«أرابتك» 0.73% و«الاتحاد العقارية» 0.68%، فيما نزل قطاع البنوك بنحو 0.75% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 1.82% واستقرار «الإمارات دبي الوطني». بالمقابل، ارتفع قطاع الاستثمار هامشياً بنسبة 0.06% مع صعود «شعاع» 0.91% واستقرار «سوق دبي» و«دبي للاستثمار»، وزاد قطاع النقل 0.34% نتيجة نمو «العربية للطيران» 1.99%. وهيمن «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 60.2 مليون درهم ليغلق عند 4.09 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» بسيولة 46.6 مليون درهم ليقفل عند 5.4 دراهم، يليه «إعمار للتطوير» بتداولات 36.5 مليون درهم ليصل عند 3.92 دراهم. وحقق سهم «اكتتاب» أكبر نسبة صعود 2.86% إلى 0.18 درهم، فيما كان «داماك» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.58% إلى 0.74 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، انخفض قطاع العقار 1.29% مع هبوط «الدار العقارية» 1.38%، ونزل قطاع الاتصالات 1.8% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وتراجع قطاع الاستثمار 0.25% مع هبوط «إشراق» 2.02%. وارتفع قطاع البنوك 0.61% مع صعود «أبوظبي التجاري» 2.93% و«أبوظبي الإسلامي» 0.74% و«أبوظبي الأول» 0.26%. وزاد قطاع الطاقة هامشياً 0.09% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 0.69% واستقرار «دانة غاز» في مقابل هبوط «طاقة» 1.41%.

وهيمن «أبوظبي التجاري» على التداولات مستقطباً سيولة 183.07 مليون درهم ليغلق عند 8.08 دراهم، ثم «أبوظبي الأول» بتداولات 101.4 مليون ليقفل عند 15.3 درهماً، يليه «اتصالات» جاذباً 98.26 مليون درهم ليصل عند 16.4 درهماً. وسجل «الاتحاد للتأمين» أكبر وتيرة صعود بنحو 9.07% إلى 0.6 درهم، فيما كان «ميثاق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.44% إلى 0.8 درهم.

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