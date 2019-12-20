شراكة بين قطاع المياه والكهرباء بأبوظبي و«أسبوع الاستدامة»

المصدر: أبوظبي- البيان

وقّعت كُبرى شركات قطاع المياه والكهرباء في إمارة أبوظبي، ممثَّلَة بمؤسّسة أبوظبي للطاقة، اتفاقية تكون بموجبها شريكاً استراتيجياً لــ «أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020». وتسلط هذه الشراكة الجديدة الضوء على التحوّلات الشاملة التي يشهدها قطاع المياه والكهرباء في الإمارة، من حيث التقدّم والأداء المتميّز، وذلك عبر مبادرات مستدامة لمجموعة الشركات التشغيلية المشاركة. وقّع الاتفاقية جاسم ثابت، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمؤسّسة أبوظبي للطاقة، ومحمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر». وجرى التوقيع في المقر الرئيسي لشركة «مصدر».

وستشارك مجموعة الشركات التشغيلية التابعة لمؤسسة أبوظبي للطاقة في مختلف الفعاليات خاصة الفعالية الرئيسية: معرض ومنتديات القمة العالمية لطاقة المستقبل. وهذه الشركات هي شركة مياه وكهرباء الإمارات، وأبوظبي للتوزيع، والعين للتوزيع، وأبوظبي للنقل والتحكّم، والمرفأ للطاقة. ويمتد أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 بين 11 - 18 يناير 2020. وبموجب الاتفاقيّة، فإن هذه الشركات ستكون راعياً رئيسياً للأسبوع بكافة فعالياته وأنشطته المصاحبة، وهي قمة المستقبل للاستدامة، والقمة العالميّة لطاقة المستقبل، وملتقى السيدات للاستدامة والبيئة والطاقة المتجدّدة، وفعالية مركز شباب من أجل الاستدامة، وملتقى تبادل الابتكارات من أجل المناخ.