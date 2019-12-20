4.3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الأسبوع 4.3 مليارات درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 955 مبايعة بقيمة 1.9 مليار درهم، منها 70 مبايعة للأراضي بقيمة 500 مليون درهم و885 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.4 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 65 مليون درهم بمنطقة منخول.

وتصدرت منطقة وادي الصفا 5 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 13 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 20 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات.

وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 83 مبايعة بقيمة 188 مليون درهم. وسجلت الرهونات 2.4 مليار درهم، منها 114 رهن أراضٍ بقيمة 1.8 مليار درهم و208 رهونات فلل وشقق بقيمة 600 مليون درهم، أهمها بمنطقة أم هرير الثانية بقيمة 736 مليون درهم، ورهن بمنطقة المركاض بقيمة 475 مليون درهم.