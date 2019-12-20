«النابوده للإنشاءات» تحصد 4 من جوائز «معاً أفضل» السنوية لإكسبو

المصدر: دبي- البيان

حصدت مجموعة النابوده للإنشاءات 4 جوائز خلال النسخة الثانية من جوائز «معاً أفضل» السنوية لإكسبو 2020، تقديراً للجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة للنهوض برفاهية عمالها.

وقال سنان النابوده، العضو المنتدب لمجموعة النابوده للإنشاءات: رفاهية الموظفين أحد الأهداف الأساسية ضمن إطار الاستدامة بالمجموعة، وتحظى الشراكات الحيوية التي تركز على تحسين جودة الحياة للجميع، مع الجهات الحكومية والمؤسسات مثل إكسبو، بأهمية كبيرة لتحقيق مستقبل أكثر استدامة. والجوائز هي: جائزة أفضل مقاول من الباطن (المركز الأول) لشركة عبر الخليج، جائزة أفضل مبادرة للصحة والسلامة (المركز الأول) عن مبادرة»زيرو سترايك 360«، جائزة التأثير في رفاهية العمال (المركز الأول) منصور الدين ك.ك.، وأفضل مبادرة بيئية (الوصيف) عن مبادرة نفايات أقل، إعادة التدوير أكثر.