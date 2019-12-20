إثيوبيا تستعرض خططها لـ«إكسبو2020» في فعالية لغرفة دبي

المصدر: دبي - البيان

استضافت غرفة تجارة وصناعة دبي، عبر مكتبها التمثيلي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الإثيوبية وسفارة الإمارات في إثيوبيا، فعالية عن خطط إثيوبيا لمعرض إكسبو 2020 دبي.

حضر اللقاء محمد الراشدي، سفير الدولة لدى إثيوبيا، ومسغانو أرجا، وزير الدولة للتجارة والصناعة في إثيوبيا، وعمر خان، مدير المكاتب الخارجية في غرفة دبي، وموسى الهاشمي، كبير مستشاري المكتب العام لمعرض إكسبو 2020 دبي. وتم الكشف، خلال اللقاء، عن مشاركة إثيوبيا رسمياً في إكسبو 2020 دبي، حيث سيكون شعار الجناح الإثيوبي في المعرض «أرض الأصول والفرص»، وستستعرض تاريخها وثقافتها، إضافة إلى إبراز إمكاناتها الواسعة في قطاعات الاستثمار والتجارة والسياحة والزراعة والتصنيع.

وأوضح مسغانو أرجا أنه سيتم عرض العديد من الفرص عبر القطاعات الأساسية في إكسبو، مشيراً إلى أن ذلك يشمل الصناعات الزراعية والمنسوجات والملابس والجلود والمنتجات الجلدية والتعدين وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوليد الطاقة وغيرها.

وأثنى عمر خان على العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دبي وإثيوبيا، منوهاً بالجهود التي يبذلها مكتب غرفة دبي في أديس أبابا لتعزيز التجارة الثنائية وتوطيد العلاقة بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وإثيوبيا. وأضاف: «بصفتها الشريك الرسمي لقطاع الأعمال لإكسبو 2020 دبي، ستنظم غرفة دبي مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة خلال المعرض التي ستتيح للشركات الإثيوبية فرصاً استثمارية وتجارية عديدة، لتشمل المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال الذي يُعدّ منصة مثالية للتواصل وبناء العلاقات مع القارة الأفريقية، إضافة إلى استكشاف الفرص التجارية الناشئة في السوق الإثيوبية».

وأكد موسى الهاشمي أهمية إكسبو بوصفه منصة لاستعراض الفرص التي تقدمها إثيوبيا للعالم، وتعزيز العلاقات الثنائية، إضافة إلى إتاحة الفرصة لدول أفريقيا لبناء علاقات وروابط جديدة مع العديد من الدول الأخرى.

مكتب تمثيلي

ويشكل المكتب التمثيلي التجاري لغرفة دبي في أديس أبابا بوابةً للاستثمارات الإماراتية في سوق إثيوبيا بالإضافة إلى فتحه المجال أمام الشركات الإثيوبية الراغبة بدخول سوق دبي من خلال إبراز أهم المزايا التنافسية التي توفرها دبي في حال اتخاذهم الإمارة مقراً لأعمالهم التوسعية في المنطقة.