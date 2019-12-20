«الاتحادية للتنافسية» تفوز بـ 4 جوائز من جمعية الأفكار البريطانية

المصدر: دبي - البيان

حصدت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء مجموعة من الجوائز العالمية من جمعية الأفكار البريطانية خلال الانعقاد السنوي لمؤتمر الإبداع الذي تنظمه جمعية الأفكار البريطانية في أدنبرة بالمملكة المتحدة.

ونافست الهيئة عدداً من الجهات والمؤسسات حول العالم، في محاور مختلفة وتصنيفات محددة من قبل جمعية الأفكار البريطانية، والتي تم عرضها ومناقشتها من قبل لجنة من المحكمين العالميين المختصين في مجال الإبداع والابتكار المؤسسي.

وقال عبد الله لوتاه، المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة اعتمدنا في الهيئة منهجية الابتكار وتسخير المعرفة من أجل الازدهار، حيث نطبق ثقافة الابتكار لتقديم الحلول لتحديات العمل، الأمر الذي يكرّس فكر الإبداع لدى فريق العمل، وانعكس ذلك على الإجراءات والعمليات في الهيئة، والتي تم تأكيدها بحصول الهيئة على هذه الجوائز من جمعية عالمية مرموقة، وبشكل يؤكد ريادة دولة الإمارات في الإسهام ببناء رأس المال الفكري في مجالات التنافسية والابتكار».

وحصل مشروع «بوابة الإمارات لأهداف التنمية المستدامة» على الجائزة الثانية كأفضل أفكار محور الاستدامة، والتي تظهر أكبر مساهمة بالحفاظ على الموارد الطبيعية، وتحقيق أهداف الاستدامة. وتوج مشروع البوابة «بجائزة المحكمين الخاصة»، حيث منح «سيمون هيل» عضو لجنة التحكيم وأحد كبار الخبراء والمؤثرين العالميين في مجال الابتكار، جائزة التحكيم للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.

وحصد نموذج «سباق الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء» جائزة «الأفراد والمؤسسات»، التي تمنح للهيئات التي تحقق تميزاً في المواءمة بين أفكار العاملين فيها مع رؤيتها واستراتيجيتها، و«سباق الهيئة» هو أداة منهجية تم تطويرها كمسرّع داخلي في الهيئة لمعالجة تحديات العمل.

وحصلت موظفة الهيئة «مريم الحمادي» على منحة ماجستير إدارة أعمال في الابتكار، عن عرضها التقديمي خلال المنافسة، والذي لمست فيه لجنة التحكيم شغفاً وتميزاً منحاها كشابة إماراتية تلك الجائزة رغم أن «مريم» كانت تتنافس مع أشخاص أكبر منها سناً وأكثر خبرة.