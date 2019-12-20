إجراءات ضرورية لحماية المنزل خلال العطلة

المصدر: دبي - البيان

ينشغل كثيرون بالتسوق للحصول على أفضل الصفقات عبر الإنترنت والتخطيط لعطلة مثالية لقضاء العطلات، لكن ذلك قد يأتي أحياناً على حساب تأمين المنزل.

ويذهب البعض لقضاء العطلات، تاركين منازلهم عرضة للاقتحام والسطو. لذلك، في موسم الأعياد، لذلك يؤكد محمد ميراج هدى، نائب الرئيس لتطوير الأعمال لدى رينغ الشرق الأوسط على أهمية سلسلة من الإجراءات الضرورية لتأمين المنزل خلال العطلة.

وقال: من المهم عدم ترك مفاتيح احتياطية خارج المنزل، كما يجب تأمين منافذ الدخول فالأبواب والنوافذ هي أكثر المناطق ضعفاً في منزلك. ومن الجيد أن تجعل منزلك يبدو مأهولاً كأنك موجود. كذلك من المفيد أتمتة منزلك، حيث تسهل التقنية الحديثة الحفاظ على منزلك آمنًا أثناء غيابك. باستخدام الأجهزة المنزلية الذكية، يمكنك استخدام التشغيل التلقائي لجعل اللصوص يعتقدون أنك لا تزال في المنزل أثناء قضاء إجازتك.

واضاف: كذلك يجب تركيب نظام أمن ذكي للمنزل، حيث تستطيع كاميرات المراقبة الذكية وأجهزة الأمان أن تجعلك متصلاً بمنزلك، حتى في ظل تواجد بمكان آخر حول العالم، هناك منتجات أمان مثل أجراس الباب الذكية التي ترسل تنبيهات فورية إلى الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر الشخصي عند قيام أي شخص بالضغط على الجرس الخاص بك أو تشغيل مستشعرات الحركة المدمجة.

ومن الأفضل تجنب وسائل التواصل الاجتماعية، حيث يحب معظم الأشخاص مشاركة آخر أخبار العطلات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن نشر خطط السفر الخاصة بك على فيسبوك أو انستغرام يشبه وضع علامة كبيرة في الساحة الأمامية بأنك غير موجود.