فعاليات مرحة بمدينة الثلج في بوابة الشرق مول

المصدر: أبوظبي- البيان

يستمتع زوار بوابة الشرق مول الصغار وعائلاتهم بتجربة من عالم الخيال في مدينة الثلج، ليعيشوا أجواء تساقط الثلج، والفعاليات المفعمة بالمرح، مع الانزلاق عبر المسار الثلجي، وتشكيل رجال الثلج، بالإضافة إلى ورشة عمل للأطفال، في الفترة الممتدة من الأمس وحتى 4 يناير 2020.

وسيتمكن زوار المول من عيش تجربة فريدة من نوعها في مدينة الثلج، القرية الغنية بألوانها والمكسوة بالثلوج، لتنقل الزوار إلى أجواء الشتاء المكسوة بالثلوج ناصعة البياض، حيث يمكن للأطفال الاستمتاع إلى أقصى الحدود برفقة العائلة والأصدقاء، والقيام بأنشطة مفعمة بالمرح مثل الرسم والتلوين على رجال الثلج، أو تشكيل رجل الثلج على طريقتهم، والتمتع بتساقط الثلج الصناعي كل ساعة، وزيارة ورشة عمل الأطفال، الانزلاق على المسار الثلجي واللعب بالثلج، بالإضافة إلى ورشة تشكيل الصلصال والعديد من الأنشطة المفعمة بالمتعة والمرح يومياً من الساعة الثانية بعد الظهر و لغاية الساعة العاشرة مساءً.

وسيكون زوار بوابة الشرق مول على موعد مع الفوز عندما يتسوقون بقيمة 200 درهم إماراتي من أي من متاجر المول أو 400 درهم من كارفور، ليحظوا بفرصة للفوز بجوائز نهاية العام الرائعة، كما وسيكون بإمكانهم مضاعفة فرصهم للربح بمجرد تسوقهم من محلات الطابق الأول. يقام السحب على الجوائز الأحد 5 يناير 2020.