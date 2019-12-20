إطلاق عروض أبوظبي لموسم الشتاء

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن أحدث عروضها الترويجية لموسم الشتاء في أبوظبي، متيحة للمتسوّقين فرصة تسوّق منتجات رائعة بأسعار مدهشة. ومن خلال العرض الأول من نوعه للبيع بالتجزئة في أبوظبي، سوف تقدم عروض أبوظبي لموسم الشتاء الفرصة للمقيمين والزوار في العاصمة لشراء منتجات رائعة بالأسعار التي يحدّدونها.

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التسويق والسياحة بالإنابة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «كجانب من التزامنا المستمر بتقديم عروض وتجارب لا تضاهى في مجال البيع بالتجزئة لسكان العاصمة وزوارها، فإننا نطلق عروض أبوظبي لموسم الشتاء مع عرض «تحديد السعر» الأول من نوعه، الذي يتيح فرصة العمر للمتسوقين لامتلاك منتجات حصرية بالسعر الذي يحددونه، هذا إضافة إلى تجربة التسوق الرائعة التي سوف يحظى بها المتسوقون لدى أكثر من 1000 متجر تجزئة مشارك بموسم عروض الشتاء في أبوظبي».

وسوف تستمر عروض موسم الشتاء تزامناً مع المبيعات والتخفيضات الضخمة في مراكز التسوق المشاركة، مما يوفر للمتسوقين تجارب ومكافآت مذهلة، ويتضمن ذلك تخفيضات تصل إلى 75% على منتجات مختارة لدى بعض المتاجر المشاركة، إضافة إلى ذلك يمكن للمتسوقين الاستفادة من برامج الاحتفالات خلال موسم الشتاء.

وتنتظر المتسوقين عروض احتفالية في غاليريا مول من 5 حتى 24 ديسمبر، حيث يمكنهم لقاء شخصية سانتا المحببة.

فرصة

يحظى المتسوقون في أبوظبي مول بفرصة زيارة القرية الشتوية والاستمتاع بطيف من الأنشطة المخصصة لكل أفراد العائلة، بما فيها اللقاء مع شخصية سانتا المحببة للأطفال ومساعديه، والمشاركة في ورش العمل الاحتفالية، ومسيرات كسارات البندق وسوق الشتاء، وسوف يكون لدى الزوّار أيضاً فرصة الفوز بثلاث جوائز نقدية أسبوعياً تبلغ قيمة كل منها 1000 درهم وأكثر من 800 قسيمة فورية.