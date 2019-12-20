«دوسان» الكورية تختار «المشاريع الألمانية الخليجية» موزعاً معتمداً

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «دوسان إنفراكور» المتخصصة في صناعة آلات البناء والتي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها عن تعيين شركة المشاريع الألمانية الخليجية ومقرها الشارقة موزعاً معتمداً لها في الإمارات.

وبموجب الصفقة، تصبح شركة المشاريع الألمانية الخليجية الوكيل الرسمي بدولة الإمارات للمعدات الثقيلة من شركة «دوسان إنفراكور»، مما يمكنها من إجراء عمليات البيع وتوفير قطع الغيار وخدمات الدعم والصيانة للحفارات والشيولات وشاحنات النقل المفصلية من شركة دوسان.

ووقع اتفاقية التوزيع الاستراتيجية صلاح بوخاطر، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في مجموعة بوخاطر، وجونجسيون آهن، نائب الرئيس التنفيذي لشركة دوسان إنفراكور. جاء تعيين دوسان إنفراكور لشركة المشاريع الألمانية الخليجية وكيلاً لها بعد عملية تقييم شاملة أثبتت الخبرة الواسعة لشركة المشاريع الألمانية الخليجية وحضورها المميز في السوق الإماراتية.

وقال صلاح بوخاطر: تفخر مجموعة بوخاطر بشراكتها مع شركة دوسان للصناعات الثقيلة وآلات البناء وجلب خبرتهم الممتدة لنحو 123 عاماً في مجال المعدات الثقيلة إلى منطقة الشرق الأوسط. ولا شك أن وجود بنية تحتية داخلية في البحث والتطوير إلى جانب فرق التصميم والكثير من براءات الاختراع يمنح شركة دوسان كثيراً من نقاط القوة الرئيسية التي يمكن لقاعدة عملائنا المتنامية الاستفادة منها.

من جانبه، قال جونجسيون آهن عقب توقيع الاتفاقية: تتمتع شركة دوسان بمكانة مرموقة في الخليج العربي، ونسعى إلى تعزيز حضورنا عبر تقديم منتجات مصنعة حسب الطلب.