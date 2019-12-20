غرفة عجمان تبحث التعاون الاقتصادي مع وفد صيني

المصدر: عجمان - وام

بحث مسؤولو غرفة تجارة وصناعة عجمان ووفد اقتصادي من مدينة يييانغ بمقاطعة هونان الصينية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الطرفين في مختلف المجالات.

حضر اللقاء، الذي عُقد في مقر غرفة عجمان، محمد علي الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار في الغرفة، فيما ترأس الوفد الصيني شو يون بوه، نائب مدير اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب، وضم الوفد عدداً من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال من أصحاب الشركات والمصانع في مدينة يييانغ.

وأشاد محمد الجناحي بعمق العلاقات الإماراتية الصينية بشكل عام، إذ تشير الإحصائيات إلى زيادة نمو حجم التبادل التجاري بين الإمارات والصين بواقع 9% خلال 2018 مقارنة بعام 2017. وثمّن العلاقات القوية بين عجمان وهونان بشكل خاص التي تشهد تطورات متلاحقة على المستوى الاقتصادي عززتها اللقاءات المشتركة، بحضور كبار المسؤولين من الطرفين وإبرام الاتفاقيات وتبادل الزيارات.

وقدّم نبذة عن أهم المقومات التي تمتاز بها عجمان وموقعها المتوسط بين إمارات الدولة، وألقى الضوء على القطاع الصناعي في عجمان وأهميته، باعتباره من أهم القطاعات المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 33%، موضحاً أن الإحصائيات تشير بشكل لافت إلى إمكانية زيادة التعاون التجاري بين الطرفين مستقبلاً، واستعرض نبذة عن تطور القطاع العقاري والبناء والتشييد في عجمان والمقومات الاستثمارية التي توفرها منطقة الزوراء والمناطق الجديدة في الإمارة.

وأشاد بتوجيهات القيادة الرشيدة في توفير المقومات اللازمة لتنافسية البيئة الاقتصادية للإمارة والبنية التحتية المتطورة، وتوجيه الجهات الحكومية كل بتسهيل الإجراءات وتقديم التسهيلات لمجتمع الأعمال الصيني، مؤكداً تطور قطاعات السياحة والصحة والتعليم في الإمارة وزيادة فرص استثماراتها.