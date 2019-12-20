مطار شرم الشيخ يستقبل الرحلات البريطانية المباشرة مجدداً

المصدر: شرم الشيخ - د ب أ

استقبل مطار شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء المصرية، مساء أمس، أولى الرحلات الجوية البريطانية المباشرة التابعة لشركة (إنتر إير) القادمة من برمنغهام بلندن وعلى متنها 110 ركاب، وذلك بعد توقف استمر حوالي 4 سنوات.

وذكرت وزارة الطيران المدني المصرية، في بيان أن هذه الخطوة تأتي «في ضوء حرص القيادة السياسية على تعزيز وتعميق العلاقات مع مختلف دول العالم، وبخاصة التي ترتبط بعلاقات استراتيجية مع مصر، حيث شهدت العلاقات الثنائية مؤخراً بين مصر وبريطانيا تطوراً إيجابياً، خاصة بعد قرار الحكومة البريطانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة إلى مدينة شرم الشيخ».

وبهذه المناسبة، تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه، وقام فريق من العلاقات العامة بالمطار بتقديم الورود والهدايا إلي الركاب والتقاط الصور التذكارية معهم وذلك مواكبة مع الاحتفالات بأعياد الكريسماس ورأس السنة الجديدة.

معايير السلامة

وفي هذا السياق، أكد الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني، أن جميع المطارات المصرية تطبق كافة الإجراءات الأمنية ومعايير السلامة والأمان الدولية وتعمل على الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين.

وأشار إلى أن المطارات المصرية شهدت مؤخراً أعمال التطوير والتحديث ورفع الكفاءة، بالإضافة إلى المشروعات التوسعية، فضلاً عن تعزيز المنظومة الأمنية.

وأضاف الوزير أن وزارة الطيران المدني تحرص على التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية من أجل زيادة وتنمية حجم الحركة السياحية الوافدة، خاصة أن قطاع الطيران يعد من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد القومي.

يذكر أنه من المقرر أن تصل رحلة أسبوعياً لشركة (إنتر إير) من لندن إلى شرم الشيخ، وذلك لتشغيل الموسم الشتوي الحالي، كما تقرر تشغيل 10 رحلات أسبوعية لشركة (توي فلاي) في بداية الموسم الصيفي القادم فيما يضع عدد من الشركات الإنجليزية الأخرى جداول تشغيل رحلاتها خلال الفترة القادمة.